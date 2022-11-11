Сенаторы предложили прописать в Семейном кодексе «традиционные ценности»

В Семейный кодекс Комитет Совфеда по конституционному законодательству предложил ввести понятия — «фактический воспитатель» и «традиционные ценности». Об этом 11 ноября сообщает газета «Ведомости» со ссылками на рекомендации сенаторов.





К «традиционным ценностям» могут отнести не только «союз мужчины и женщины, основанный на браке, родстве, свойстве или усыновлении», но и отношения родителей детей, которые влияют «на формирование у ребенка необходимого во взрослой жизни социального опыта».