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    Сенаторы предложили прописать в Семейном кодексе «традиционные ценности»

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    В Семейный кодекс Комитет Совфеда по конституционному законодательству предложил ввести понятия — «фактический воспитатель» и «традиционные ценности». Об этом 11 ноября сообщает газета «Ведомости» со ссылками на рекомендации сенаторов.


    К «традиционным ценностям» могут отнести не только «союз мужчины и женщины, основанный на браке, родстве, свойстве или усыновлении», но и отношения родителей детей, которые влияют «на формирование у ребенка необходимого во взрослой жизни социального опыта».

    Такие рекомендации должен учесть подкомитет по гражданскому праву и семейному праву комитета Совфеда при подготовке поправок в кодекс.

    Группа сенаторов и депутатов, в том числе Андрей Клишас и Елена Мизулина, внесла в Госдуму проект о поправках в Семейный кодекс в июне.

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