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    Полицейские вернули внучке погибшего ветерана боевую награду времён ВОВ. Её нашли в неожиданном месте

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    Награды времён Великой Отечественной войны нашли полицейские во время обыска по делу о незаконном обороте оружия. Владелец одной из них умер ещё в 2002 году, но её удалось передать внучке героя. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    Обыски в рамках уголовного дела проходили в феврале текущего года, силовики заглянули в том числе к одному из фигурантов в деревне Сосновка. Следователи нашли награды времён ВОВ, но не получили от хозяина дома объяснения их происхождения. Тогда они решили узнать настоящих владельцев и направили запрос в Минобороны.

    «Спустя время пришел ответ: одна из найденных наград, орден Великой Отечественной войны II степени, принадлежит Соловьеву Александру Семеновичу, 1925 года рождения, солдату-разведчику. Полицейские установили, что ветеран скончался в 2002 году и нашли его родственников», — рассказали в главке.

    38-летняя внучка героя живёт в Сланцах. Женщина встретилась со следователем в Петербурге и забрала награду деда. Теперь она будет храниться в семье как реликвия.

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