    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как 5

    5 м/с, южн

    758мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.24eur61

    Что ещё можно купить? В крупных ТЦ остались чуть больше 150 зарубежных брендов

    5142
    5 комментариев

    В крупных торговых центрах России продолжают работать магазины 152 зарубежных брендов, пишут 11 ноября «Ведомости» со ссылкой на данные консалтинговой компании NF Group.

    Среди оставшихся иностранных ретейлеров больше всего американских (22,4 %), 15,1 % из них — итальянские, 10,5 % — французские, по 9,9 % — турецкие и немецкие компании. Почти все работают в среднем ценовом сегменте (в том числе «средний плюс»), премиальных только 1,3 %.

    Самая большая доля, 59,9 % — в fashion-сегменте (итальянские United Colors of Benetton и Trussardi, немецкая Marc O’Polo, американские Timberland, U.S.Polo, Michael Kors, французская Abricot и др.). Примерно десятая часть приходится на общественное питание, 5,3 % — на электронику и бытовую технику.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close