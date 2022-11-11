Что ещё можно купить? В крупных ТЦ остались чуть больше 150 зарубежных брендов

В крупных торговых центрах России продолжают работать магазины 152 зарубежных брендов, пишут 11 ноября «Ведомости» со ссылкой на данные консалтинговой компании NF Group.
Среди оставшихся иностранных ретейлеров больше всего американских (22,4 %), 15,1 % из них — итальянские, 10,5 % — французские, по 9,9 % — турецкие и немецкие компании. Почти все работают в среднем ценовом сегменте (в том числе «средний плюс»), премиальных только 1,3 %.
Самая большая доля, 59,9 % — в fashion-сегменте (итальянские United Colors of Benetton и Trussardi, немецкая Marc O’Polo, американские Timberland, U.S.Polo, Michael Kors, французская Abricot и др.). Примерно десятая часть приходится на общественное питание, 5,3 % — на электронику и бытовую технику.