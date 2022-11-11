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    Трех студентов «мореходки» задержали за кражу во время вписки на юге Петербурга

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    Уголовный розыск Фрунзенского района Петербурга в профессиональный праздник раскрыл кражу на три миллиона, совершенную в последние дни лета 2022 года.

    Трех парней 16–17 лет — учащихся Морской технической академии задержали накануне около четырех дня на улице Димитрова, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 ноября.

    По версии следствия, они в ночь с 27 на 28 августа попали через знакомых на вечеринку, которую в квартире на Бухарестской улице устраивала дочь хозяйки. Гулянья продолжались больше суток. А когда мать вернулась, то выяснилось, что из квартиры пропала крупная сумма денег в рублях (400 тысяч), долларах (350) и фунтах (200), а также раритеты — курительная трубка из слоновой кости и коллекционная монета времен Николая II. Не смогла хозяйка найти и орден, который получил её родственник во время Великой Отечественной войны.

    Дело было возбуждено по статье «Кража в крупном размере».

    Но после поимки подозреваемых ничего из похищенного у них не нашли. Одного из них оставили в камере на двое суток, двух других после допроса отпустили на подписку о невыезде.

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