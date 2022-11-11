Ночь горящих «Хёндэ». Три машины пострадали от огня в Петербурге, возбуждены уголовные дела

Три автомобиля «Хёндэ» пострадали от огня в Петербурге за одну ночь. Две машины поджигали целенаправленно, третья попала под раздачу. Подробности «Фонтанка» узнала 11 ноября.



Накануне после полуночи в полицию сообщили о том, что какой-то мужчина в черной кофте поджёг белый автомобиль. Приехавший наряд застал у дома 83 по Обводному каналу обгоревший «Солярис», принадлежавший предпринимательнице. Хозяйка уже написала заявление. Неизвестный был одет в черное, из светлого только подошва у кроссовок. Возбуждено уголовное дело.

