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    Ночь горящих «Хёндэ». Три машины пострадали от огня в Петербурге, возбуждены уголовные дела

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    Три автомобиля «Хёндэ» пострадали от огня в Петербурге за одну ночь. Две машины поджигали целенаправленно, третья попала под раздачу. Подробности «Фонтанка» узнала 11 ноября.

    Накануне после полуночи в полицию сообщили о том, что какой-то мужчина в черной кофте поджёг белый автомобиль. Приехавший наряд застал у дома 83 по Обводному каналу обгоревший «Солярис», принадлежавший предпринимательнице. Хозяйка уже написала заявление. Неизвестный был одет в черное, из светлого только подошва у кроссовок. Возбуждено уголовное дело.

    В пятом часу утра полиция снова поехала к горящей машине, на этот раз инцидент произошел на улице Карпинского в Калининском районе. Кто-то облил и поджёг «Туссан» руководителя одного из петербургских предприятий. От огня также пострадал рядом припаркованный «Хёндэ Грандер». У него оплавились фары и другие пластиковые детали. Оба владельца написали заявления. Возбуждено уголовное дело.

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