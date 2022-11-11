Доверчивая пенсионерка обогатила мошенников в Петербурге не только материально, но и эстетически

Дважды доверчивая жительница Приморского района вызволяла племянницу, «попавшую в ДТП». В ход пошли не только купюры.
82-летняя жительница Комендантского проспекта обратилась в полицию около часа ночи, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 ноября. Она рассказала, что около полудня 9 ноября ей первый раз позвонила женщина, которая отлично сымитировала голос племянницы и попросила помочь: якобы она попала в ДТП и теперь нужны деньги, чтобы её не отправили в камеру.
А буквально через час в квартиру постучался мужчина, которому пожилая дама отдала круглую сумму денег.
Но мошенникам оказалось мало, и через сутки мужчина появился вновь: женщина выгребла не только последнее из кошелька, но и отдала ему четыре картины и скульптуры.
Ущерб составил более полумиллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».