    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 6

    4 м/с, ю-з

    759мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd61.24eur61

    СМИ: Немецкий филиал KFC извинился за призыв есть хрустящую курочку в память о «Хрустальной ночи»

    1526
    1 комментарий

    Немецкий филиал быстрого питания KFC извинился перед клиентами за рекламное уведомление, в котором предлагалось съесть курицу с сыром в память о «Хрустальной ночи». Об этом 11 ноября пишет ТАСС со ссылкой на издание Allgemeine.

    «День памяти «Хрустальной ночи»: побалуйте себя еще более нежным сыром с хрустящей курочкой. Теперь в KFCheese», — говорилось в уведомлении, которое пришло клиентам.

    Вскоре KFC извинился за сообщение и назвал произошедшее «технической ошибкой». Также сеть быстрого питания назвала разосланное рекламное уведомление «неверным и неуместным».

    «Хрустальная ночь» — первая массовая акция насилия над евреями в нацистской Германии. Была проведена в ночь на 10 ноября 1938 года. В результате серии погромов были убиты более 90 человек, порядка 30 тыс. арестованы и затем отправлены в концлагеря. Сожжено, по разным данным, от 260 до 1000 синагог, разрушено множество магазинов и предприятий, принадлежавших евреям.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close