СМИ: Немецкий филиал KFC извинился за призыв есть хрустящую курочку в память о «Хрустальной ночи»

Немецкий филиал быстрого питания KFC извинился перед клиентами за рекламное уведомление, в котором предлагалось съесть курицу с сыром в память о «Хрустальной ночи». Об этом 11 ноября пишет ТАСС со ссылкой на издание Allgemeine.

«День памяти «Хрустальной ночи»: побалуйте себя еще более нежным сыром с хрустящей курочкой. Теперь в KFCheese», — говорилось в уведомлении, которое пришло клиентам.

Вскоре KFC извинился за сообщение и назвал произошедшее «технической ошибкой». Также сеть быстрого питания назвала разосланное рекламное уведомление «неверным и неуместным».