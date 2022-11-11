WP: Американские законодатели предложили запретить TikTok в США

Власти США должны запретить социальную сеть TikTok в стране, потому что при помощи нее Коммунистическая партия Китая (КПК) якобы следит за американцами и может влиять на них. Такое предложение высказали сенатор Марко Рубио и член палаты представителей Конгресса США Майк Галлахер в статье, появившейся 10 ноябре в газете Washington Post.
«TikTok <...> дает КПК уникальную возможность следить за миллиардом пользователей по всему миру, включая почти две трети американских подростков. Мы должны запретить данное приложение», — говорится в статье.
Авторы указывают, что США и Китай находятся в условиях холодной войны, которая из-за Тайваня в любой момент может стать горячей. И в этот момент миллионы американцев используют соцсеть TikTok, которая «подвержена влиянию КПК».
Также парламентарии пишут, что при помощи TikTok можно определять местонахождение человека, собирать данные о поиске в Интернете и «собирать секретные данные», которые касаются американских чиновников.
Кроме того, конгрессмен и сенатор добавили, что «представят законопроект» по запрету TikTok в США.