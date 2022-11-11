    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как 8

    2 м/с, ю-з

    760мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.24eur61

    WP: Американские законодатели предложили запретить TikTok в США

    879
    2 комментария

    Власти США должны запретить социальную сеть TikTok в стране, потому что при помощи нее Коммунистическая партия Китая (КПК) якобы следит за американцами и может влиять на них. Такое предложение высказали сенатор Марко Рубио и член палаты представителей Конгресса США Майк Галлахер в статье, появившейся 10 ноябре в газете Washington Post.


    «TikTok <...> дает КПК уникальную возможность следить за миллиардом пользователей по всему миру, включая почти две трети американских подростков. Мы должны запретить данное приложение», — говорится в статье.

    Авторы указывают, что США и Китай находятся в условиях холодной войны, которая из-за Тайваня в любой момент может стать горячей. И в этот момент миллионы американцев используют соцсеть TikTok, которая «подвержена влиянию КПК».

    Также парламентарии пишут, что при помощи TikTok можно определять местонахождение человека, собирать данные о поиске в Интернете и «собирать секретные данные», которые касаются американских чиновников.

    Кроме того, конгрессмен и сенатор добавили, что «представят законопроект» по запрету TikTok в США.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close