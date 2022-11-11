Россия перебросила войска за Днепр: новости СВО за 11 ноября

В Минобороны заявили, что российские войска переброшены на другую сторону Днепра без потерь Фото: Ирина Шарова / 72.RU Поделиться Поделиться





Россия переправила войска на левый берег Днепра В Минобороны РФ рассказали о переброске российских войск на левый берег Днепра. По словам ведомства, переход завершился в 5 часов утра по московскому времени и прошел без потерь.

— При переброске на левый берег Днепра ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено, все российские военнослужащие переправились, потерь личного состава, вооружения, техники и материальных средств российской группировки не допущено, — сообщили в Минобороны.



Также в ведомстве заявили, что по скоплениям живой силы и военной техники украинской армии на правом берегу Днепра наносится огневое поражение. Всего на левый берег Днепра выведено более 30 тысяч российских военных, переброшено около пяти тысяч единиц военной техники и материальное имущество. Решение об отводе войск за Днепр было принято 9 ноября во время доклада командующего группировкой российских войск Сергея Суровикина. В Кремле прокомментировали отвод войск из Херсона Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отход российских войск из Херсона и пояснил, считают ли в Кремле этот ход унизительным. По словам Пескова, в Кремле не жалеют о присоединении Херсона к России.



— Херсонская область — субъект Российской Федерации, этот статус закреплен, здесь не может быть никаких изменений, — отметил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ высказался и по поводу негативных оценок решения по Херсону, заявив, что «экспертов много, мнения разные, спецоперация продолжается», а затем переадресовал все дальнейшие вопросы по этой теме в Минобороны. Кроме того, Дмитрий Песков сообщил о том, что Владимир Путин принял решение не ехать на саммит G20 на Бали, а также не выступать на нем в режиме онлайн.

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