Минфин США разрешил продолжать работу с банками России по сделкам с энергоносителями

Власти США продлили разрешение на проведение сделок, связанных с энергоносителями, для российских банков, которые подпадают под американские санкции. Оно будет действовать до 15 мая 2023 года. Соответствующую информацию распространил 11 ноября американский минфин.

Сделки разрешено совершать со Сбербанком, ВТБ, Внешэкономбанком, Альфа-банком, банком «Открытие», Совкомбанком и другими организациями. Это касается добычи, транспортировки, покупки углеводородов, включая сырую нефть, производства газообразного горючего, переработки, получения газа из СПГ, а также угля, древесины, урана и т. д.

