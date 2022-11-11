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    Боевые действия на Украине

    Kyodo: МИД подтвердил гибель японца на Украине

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    Японские власти подтвердили гибель своего гражданина, участвовавшего в боевых действиях на Украине в качестве добровольца ВСУ, передаёт 11 ноября РИА Новости со ссылкой на агентство «Киодо».

    Сообщения о смерти молодого японца (возраст — до 30 лет) появились сначала в соцсетях. МИД Японии не назвал обстоятельства и имя, но уточнил дату — 9 ноября. Генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции заявил, что посольство Японии на Украине проверяет информацию.

    Японское посольство в Киеве после перерыва вернулось к работе 5 октября.

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