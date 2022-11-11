США лишили российскую экономику статуса рыночной

Министерство торговли США заявило о том, что прекращает классифицировать российскую национальную экономику как рыночную из-за «широкого вмешательства» в неё правительства страны. Этот статус был присвоен экономике РФ в 2002 году.



«Это решение дает Соединенным Штатам возможность применить всю силу антидемпингового законодательства США для устранения рыночных искажений, вызванных усиливающимся вмешательством российского правительства в их экономику», — цитирует Reuters заявление министерства от 10 ноября.



Теперь финансовые институты США будут рассматривать РФ как страну с нерыночной моделью экономики. Для расчета пошлин на импорт из России будет применяться альтернативная методика: специалисты смогут ориентироваться на рыночные цены в странах «с сопоставимым уровнем экономического развития, которая производит сопоставимый товар».

