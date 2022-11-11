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    США лишили российскую экономику статуса рыночной

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    Министерство торговли США заявило о том, что прекращает классифицировать российскую национальную экономику как рыночную из-за «широкого вмешательства» в неё правительства страны. Этот статус был присвоен экономике РФ в 2002 году.

    «Это решение дает Соединенным Штатам возможность применить всю силу антидемпингового законодательства США для устранения рыночных искажений, вызванных усиливающимся вмешательством российского правительства в их экономику», — цитирует Reuters заявление министерства от 10 ноября.

    Теперь финансовые институты США будут рассматривать РФ как страну с нерыночной моделью экономики. Для расчета пошлин на импорт из России будет применяться альтернативная методика: специалисты смогут ориентироваться на рыночные цены в странах «с сопоставимым уровнем экономического развития, которая производит сопоставимый товар».

    «Это решение является важным признанием увеличения российского государственного влияния на их экономику, которая ставит отрасли промышленности США в невыгодное положение при попытке конкуренции на глобальном уровне», — говорится в сообщении.

    Последний раз американский Минторг подтвердил рыночный статус российской экономики для антидемпинговых процедур страны в октябре 2021 года.

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