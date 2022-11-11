Водитель снял иллюстрацию к статистике об остановках на КАД. Без каршеринга не обошлось

Пробка длиной в пару километров скопилась на юго-востоке петербургской кольцевой автодороги после типичного ДТП - наезда на стоящее транспортное средство. Момент столкновения снял видеорегистратор водителя, которого спасли секунды - и не только его.
Судя по видео, опубликованному в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» 10 ноября, число машин, пострадавших на 59 км кольцевой, увеличил каршеринг. Арендованный автомобиль влетел в объезжавшую аварию «Киа», толкнул её в соседей и пронёсся мимо людей, стоявших у ограждения.
«В целом, с ними хорошо, но ногу задело», - уточняют в комментариях.
«Три машины очень сильно разбиты, и всех раскидало по всей дороге. Спасатели вырезали параллельно из двух автомобилей пострадавших. Семь машин попали в этот замес», - рассказывает ещё одна свидетельница.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-запад», около 22:15 дежурному поступила информация о ДТП по обкатонному сценарию на 59 км внутреннего кольца КАД: легковой автомобиль наехал на две машины, остановившиеся после аварии.
«Заняты 3 и 4 полосы. Без пострадавших», - добавили в пресс-службе.