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    Водитель снял иллюстрацию к статистике об остановках на КАД. Без каршеринга не обошлось

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    Пробка длиной в пару километров скопилась на юго-востоке петербургской кольцевой автодороги после типичного ДТП - наезда на стоящее транспортное средство. Момент столкновения снял видеорегистратор водителя, которого спасли секунды - и не только его.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Судя по видео, опубликованному в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» 10 ноября, число машин, пострадавших на 59 км кольцевой, увеличил каршеринг. Арендованный автомобиль влетел в объезжавшую аварию «Киа», толкнул её в соседей и пронёсся мимо людей, стоявших у ограждения.

    «В целом, с ними хорошо, но ногу задело», - уточняют в комментариях.

    «Три машины очень сильно разбиты, и всех раскидало по всей дороге. Спасатели вырезали параллельно из двух автомобилей пострадавших. Семь машин попали в этот замес», - рассказывает ещё одна свидетельница.

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    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-запад», около 22:15 дежурному поступила информация о ДТП по обкатонному сценарию на 59 км внутреннего кольца КАД: легковой автомобиль наехал на две машины, остановившиеся после аварии.

    «Заняты 3 и 4 полосы. Без пострадавших», - добавили в пресс-службе.

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