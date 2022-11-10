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    Белый дом: Байден не планирует встречаться с Лавровым на полях G20

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    Президент США Джо Байден не планирует на полях G20 встречаться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а отсутствие российского лидера Владимира Путина не повлияет на повестку руководителя американской администрации, заявил помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

    «У президента нет планов встречаться с российским министром иностранных дел», — сказал Салливан на брифинге, пишет РИА Новости 10 ноября.

    На вопрос журналиста, не сделало бы присутствие Путина на G20 саммит более эффективным, Салливан заявил, что Байден отправляется в Индонезию продвигать свою повестку. «И будет делать это независимо от того, кто будет занимать место с российской стороны», — сказал Салливан.

    «Вам следует спросить президента Путина и Кремль о том, почему он принял решение не ехать, видимо, он принял такое решение», — добавил Салливан.

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