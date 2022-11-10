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    Мобилизация

    «Все ждут, когда уже поедем». Мобилизованных из Ленобласти отправили в районы проведения боевого слаживания

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    Новую группу мобилизованных поездом отправили из Ленобласти в районы проведения боевого слаживания. Об этом 10 ноября сообщили в Минобороны РФ.

    Минобороны РФ

    Перед отправкой был проведен строевой смотр. Командиры убедились в наличии положенного имущества и вооружения.

    Ведомство показало видео смотра и интервью с тремя бойцами. Один военный по имени Артем рассказал о боевом настрое: «Хочется быстрее отправиться, потому что… все ждут, когда уже поедем». Другой поведал о том, что подготовка была «на хорошем уровне». Командир полка Станислав отметил, что мобилизованные занимались серьезно и ответственно: «Понимаем, что делаем, понимаем, куда идем, не хотелось бы позориться, хотелось бы показать свою выучку». По его словам, бойцы получили новые пулеметы, автоматы и обмундирование.

    В министерстве добавили, что военнослужащие не только отработали освоенные ранее военные специальности, но и приобрели новые навыки, такие, как ведение разведки и корректирование огня артиллерии с использованием беспилотников.

    Последний раз об отправке мобилизованных из Ленобласти в районы проведения боевого слаживания ведомство сообщало 30 октября и так же публиковало видео строевого смотра.

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