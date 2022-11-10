Правительство предложило рассылать повестки через Госуслуги. Так будут вызывать в суд

Повестки в суд участникам уголовного судопроизводства при их согласии могут разрешить присылать через портал Госуслуг. Соответствующий законопроект правительство внесло в Госдуму.



В тексте поправок, которые предлагается внести в Уголовно-процессуальный кодекс, сказано, что «повестка или уведомление в электронном виде» могут быть направлены через портал Госуслуг при условии, что возможность использования ресурса не ограничена мерой пресечения или назначенным наказанием.

Кроме того, законопроект предусматривает возможность участия в заседании суда любой инстанции посредством видео-конференц-связи. Касается это всех участников уголовного судопроизводства, в том числе подсудимых, осужденных, свидетелей, потерпевших, прокурора.

