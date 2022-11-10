У станции метро «Пионерская» сошлись два автобуса. Водители «крадутся» по путям и мешают трамваям

Два автобуса не разъехались у станции метро «Пионерская» в Приморском районе Петербурга. Авария стала преградой не только для автомобилистов, но и для общественного транспорта.

О ДТП на пересечении Коломяжского и Испытателей «Фонтанке» 10 ноября сообщил читатель. Сложностей непростому перекрёстку в вечерний час пик добавили два автобуса. Пассажиров, судя по снимкам, в салонах уже нет.

Авария собирает пробку в обе стороны по Коломяжскому проспекту. Автобусы и автомобили объезжают преграду по путям.

«Перегородили половину перекрестка. Затруднено движение трамваев», — рассказал читатель.



Обновление от 20:20:

В «Пассажиравтотрансе», автобус которого оказался одним из участников ДТП, «Фонтанке» сообщили, что пострадавших в аварии нет.

«Вины водителя автобуса «Пассажиравтотранса» в ДТП нет, поворот осуществлялся по правилам. Движение восстановлено в 19:55», — уточнили в пресс-службе.

Представитель компании «Третий парк» добавил, что пассажиры и водитель второго автобуса тоже не пострадали. Сам транспорт цел.