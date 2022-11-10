Вплоть до пожизненного. В России хотят ужесточить ответственность за диверсии на биообъектах

Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается повысить уголовную ответственность за диверсии на биологических объектах или с использованием патогенов. Документ опубликован в базе нижней палаты.
Изменения предлагается внести в часть 3 статьи 205 (Теракт) и статью 281 (Диверсия) УК РФ. Согласно поправкам, за взрыв, поджог, разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения, а также нанесение вреда здоровью людей или природной среде для подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ будет грозить лишение свободы от 10 до 15 лет. То же преступление, но совершенное группой лиц, будет караться лишением свободы на срок от 12 до 20 лет.
Если же эти преступления сопряжены с посягательством на объекты использования атомной энергии, потенциально опасные биообъекты либо с использованием ядерных материалов, радиоактивных веществ или источников радиоактивного излучения либо ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных химических веществ или патогенных биологических агентов или повлекли умышленное причинение смерти человеку, то виновным будет грозить от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненный срок.