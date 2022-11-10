Вплоть до пожизненного. В России хотят ужесточить ответственность за диверсии на биообъектах

Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается повысить уголовную ответственность за диверсии на биологических объектах или с использованием патогенов. Документ опубликован в базе нижней палаты.



Изменения предлагается внести в часть 3 статьи 205 (Теракт) и статью 281 (Диверсия) УК РФ. Согласно поправкам, за взрыв, поджог, разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения, а также нанесение вреда здоровью людей или природной среде для подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ будет грозить лишение свободы от 10 до 15 лет. То же преступление, но совершенное группой лиц, будет караться лишением свободы на срок от 12 до 20 лет.

