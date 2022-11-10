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    Вплоть до пожизненного. В России хотят ужесточить ответственность за диверсии на биообъектах

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    2 комментария

    Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается повысить уголовную ответственность за диверсии на биологических объектах или с использованием патогенов. Документ опубликован в базе нижней палаты.

    Изменения предлагается внести в часть 3 статьи 205 (Теракт) и статью 281 (Диверсия) УК РФ. Согласно поправкам, за взрыв, поджог, разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения, а также нанесение вреда здоровью людей или природной среде для подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ будет грозить лишение свободы от 10 до 15 лет. То же преступление, но совершенное группой лиц, будет караться лишением свободы на срок от 12 до 20 лет.

    Если же эти преступления сопряжены с посягательством на объекты использования атомной энергии, потенциально опасные биообъекты либо с использованием ядерных материалов, радиоактивных веществ или источников радиоактивного излучения либо ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных химических веществ или патогенных биологических агентов или повлекли умышленное причинение смерти человеку, то виновным будет грозить от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненный срок.

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    Комментарии 2

    своих не бросаем10 Ноя 2022 в 19:42
    публикуйте тогда уж полностью:
    🙈 Яровая приготовила новый пакет, правительство собирается поддержать её идею.

    В законопроекте говорится о необходимости дополнив УК сразу 4 статьями и 1 пунктом об отягчающих обстоятельствах:

    👉Ст. 281.1 («Содействие диверсионной деятельности»)
    👉Ст. 281.2 («Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности»)
    👉Ст. 281.3 («Организация диверсионного сообщества и участие в нем»)
    👉Ст. 151.3 («Организация деятельности, направленной на побуждение несовершеннолетних к совершению действий, представляющих опасность для их жизни или здоровья, а также для жизни или здоровья других лиц»). Привлекать по ней можно будет граждан, которым уже исполнилось 16 лет (в похожих статьях наказание предусмотрено для граждан, достигших 18 лет)
    👉Ст. 63 («Обстоятельства, отягчающие наказание») в первой части дополнится пунктом о «совершении преступления в целях пропаганды, оправдания и поддержки диверсии»
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