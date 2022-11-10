«Старый и везде гадил». На Псковщине выбросивший кота с балкона на глазах у детей избежал колонии

О приговоре 10 ноября сообщает пресс-служба судов Псковской области. Установлено, что днём 22 мая подвыпивший уроженец Новосокольнического района выбросил с балкона кота, принадлежавшего сожительнице. После падения с пятого этажа домашний питомец выжил, но хозяин не оставил ему шансов.

Великолукский городской суд Псковской области признал виновным в жестоком обращении с животным 41-летнего мужчину. Убившего кота садистским методом будут перевоспитывать трудом.

«Вышел на улицу, подошел к коту и нанес ему многочисленные удары по телу. После того, как кот перестал подавать признаки жизни, мужчина выбросил труп животного в мусорный контейнер», — транслирует пресс-служба версию обвинения.

Свидетелями расправы оказались дети.

Из картотеки суда следует, что приговор за жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, совершенное в присутствии малолетнего и с применением садистских методов, 10 ноября слушал Андрей Попадюк.

Подсудимый признал вину. Объясняя свой поступок, он заявил, что «кот был старый и везде гадил». Майским днём питомец зашёл на балкон, где был хозяин, и разозлил его, справив там нужду.