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    «Старый и везде гадил». На Псковщине выбросивший кота с балкона на глазах у детей избежал колонии

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    Великолукский городской суд Псковской области признал виновным в жестоком обращении с животным 41-летнего мужчину. Убившего кота садистским методом будут перевоспитывать трудом.

    О приговоре 10 ноября сообщает пресс-служба судов Псковской области. Установлено, что днём 22 мая подвыпивший уроженец Новосокольнического района выбросил с балкона кота, принадлежавшего сожительнице. После падения с пятого этажа домашний питомец выжил, но хозяин не оставил ему шансов.

    «Вышел на улицу, подошел к коту и нанес ему многочисленные удары по телу. После того, как кот перестал подавать признаки жизни, мужчина выбросил труп животного в мусорный контейнер», — транслирует пресс-служба версию обвинения.

    Свидетелями расправы оказались дети.

    Из картотеки суда следует, что приговор за жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, совершенное в присутствии малолетнего и с применением садистских методов, 10 ноября слушал Андрей Попадюк.

    Подсудимый признал вину. Объясняя свой поступок, он заявил, что «кот был старый и везде гадил». Майским днём питомец зашёл на балкон, где был хозяин, и разозлил его, справив там нужду.

    Суд назначил Попадюку два года лишения свободы, но заменил реальное наказание принудительными работами с удержанием в доход государства 5% зарплаты. Работать на благо общества и отстёгивать часть заработанного в бюджет предстоит два года.

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