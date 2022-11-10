Чемпионы среди льдов. Аэродром в Антарктиде назвали в честь футбольного «Зенита»

Новый аэродром для тяжелых транспортных самолетов, расположенный на станции «Прогресс» в Антарктиде, получил имя футбольного клуба «Зенит». Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба команды.

Над строительством транспортного объекта работали специалисты петербургского Арктического и антарктического научно-исследовательского института и компании «Запсибгазпром». Аэродром позволит заметно увеличить срок сезонных работ в Антарктиде и значительно расширить масштаб работы Российской антарктической экспедиции.

Первый борт аэродром принял 7 ноября — прилетел самолет из Кейптауна, который доставил на южный континент участников 68-й Российской антарктической экспедиции и 6,6 тонны груза для полярников.



Институт пообещал, что в ближайшее время болельщиков будут ждать интересные события.

