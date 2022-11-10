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    Первый этап Кубка IBU по биатлону в Норвегии отменили из-за отсутствия снега

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    Отсутствие снега и энергетический кризис стали причиной отмены первого этапа Кубка IBU (Международный союз биатлонистов) в Норвегии. Об этом сообщили на официальном сайте организации 10 ноября.

    Соревнования должны были пройти в Шушене с 24 по 27 ноября, однако погодные условия не благоволили организаторам. Искусственный снег не получится произвести из-за возросших счетов за электричество. Ожидается, что первыми стартами станет этап в шведском Идре 29 ноября.

    Отметим, что с такими же проблемами столкнулись при проведении горнолыжных соревнований по всей Европе.

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