Первый этап Кубка IBU по биатлону в Норвегии отменили из-за отсутствия снега

Отсутствие снега и энергетический кризис стали причиной отмены первого этапа Кубка IBU (Международный союз биатлонистов) в Норвегии. Об этом сообщили на официальном сайте организации 10 ноября.
Соревнования должны были пройти в Шушене с 24 по 27 ноября, однако погодные условия не благоволили организаторам. Искусственный снег не получится произвести из-за возросших счетов за электричество. Ожидается, что первыми стартами станет этап в шведском Идре 29 ноября.
Отметим, что с такими же проблемами столкнулись при проведении горнолыжных соревнований по всей Европе.