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    К городскому проекту «Единая карта петербуржца» присоединился ПСБ

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    ПСБ и администрация Петербурга подписали соглашение о выпуске и обслуживании «Единых карт петербуржца».

    Проект «Единая карта петербуржца», который реализуется с 2019 года, объединяет в себе банковскую карту на базе платежной системы «МИР», бонусную и скидочную карту, а также электронный проездной и носитель электронной цифровой подписи.

    «ПСБ дополнит функционал ЕКП лучшими финансовыми предложениями банка, объединив в одном инструменте доступ к государственным цифровым сервисам и банковским продуктам», — отметила во время подписания соглашения управляющий Санкт-Петербургским филиалом ПСБ Татьяна Перемышлина.

    Временно исполняющий обязанности председателя комитета по экономической политике и стратегическому планированию администрации Санкт-Петербурга Алексей Зырянов считает, что присоединение к выпуску ЕКП еще одного крупного банка позитивно скажется на темпах развития проекта и расширении спектра возможностей самой карты.

    На данный момент ЕКП уже оформили более 1,3 млн петербуржцев. Ее держатели могут, в частности, ездить по самому низкому тарифу в метро Петербурга (экономия составляет до 34 рублей), а также получать кешбэк в размере 4% при оплате жилищно-коммунальных услуг с использованием карты.

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