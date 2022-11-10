К городскому проекту «Единая карта петербуржца» присоединился ПСБ

ПСБ и администрация Петербурга подписали соглашение о выпуске и обслуживании «Единых карт петербуржца».



Проект «Единая карта петербуржца», который реализуется с 2019 года, объединяет в себе банковскую карту на базе платежной системы «МИР», бонусную и скидочную карту, а также электронный проездной и носитель электронной цифровой подписи.



«ПСБ дополнит функционал ЕКП лучшими финансовыми предложениями банка, объединив в одном инструменте доступ к государственным цифровым сервисам и банковским продуктам», — отметила во время подписания соглашения управляющий Санкт-Петербургским филиалом ПСБ Татьяна Перемышлина.

