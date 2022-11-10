Губернатор: В Брянской области подорвали опору ЛЭП

В Климовском районе Брянской области неизвестные подорвали опору линии электропередачи. Об этом 9 ноября заявил губернатор региона Александр Богомаз.



По его словам, какое-то время в районе не было электричества. «В настоящее время в Климовском районе произведено переподключение основной линии электропередачи на резервную. Подача электроснабжения возобновлена», — написал Богомаз в телеграм-канале.



В конце октября губернатор заявлял, что на железнодорожном перегоне в Брянской области сработало взрывное устройство.

