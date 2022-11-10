Нидерландская Prosus вышла из VK. Ее акции продали менеджменту компании за 24,8 млрд рублей

Один из крупнейших технологических инвесторов в мире, нидерландская компания Prosus (входит в южноафриканский инвестхолдинг Naspers) безвозмездно списала принадлежавшие ей акции VK в пользу компании. Об этом 10 ноября рассказали в пресс-службе IT-гиганта.



Доля Prosus составляла 25,7%. Эти акции VK продала по рыночной цене своему менеджменту. Сумма сделки составила 24,8 млрд рублей.



Prosus объявила об уходе из России весной 2022 года. Она же была главным акционером Avito. В середине октября Prosus достигла договоренности о продаже площадки холдингу Kismet Capital Group экс-гендиректора «Мегафона» Ивана Таврина.

