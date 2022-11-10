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    Еще до жалоб: проблемы с сотовой связью решаются виртуально

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    Фото: Freepik
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    Искусственный интеллект замечает трудности в сети оператора сотовой связи быстрее человека и сообщает о них инженерам. Это не фантастика, а новая разработка технического блока компании «ВымпелКом» (ТМ билайн): система «Виртуальный эксперт по качеству». Она круглосуточно анализирует более 30 параметров сети и предсказывает возникновение проблем еще до поступления обращений от клиентов.

    «Виртуальный эксперт по качеству» постоянно «наблюдает» за каждым из сотен тысяч сетевых элементов, фиксирует возможные отклонения, информирует о них специалистов компании и контролирует устранение.

    Алексей Казаев, директор по эксплуатации сети ПАО «ВымпелКом»:

    «Виртуальный эксперт по качеству» выявляет проблемы еще до того, как их заметит клиент и оставит нам обращение об ухудшении качества сервиса. На этапе обучения модель запоминает, какие значения статистических показателей и в какой степени влияют на пользовательский опыт. Это позволяет с высокой точностью предсказывать масштабы проблем и сбоев на сети, а также целенаправленно и точечно тратить имеющиеся ресурсы на их устранение, что сегодня крайне важно».

    Система автоматически выявляет проблемные базовые станции, присваивает каждой один из восьми типов влияния на абонентский сервис и группирует объекты с единой проблемой. На основе этих данных рассчитывает так называемый «уровень здоровья» как для всей сети билайн, так и для каждого филиала в отдельности.

    Алгоритмы машинного обучения, использованные в «Эксперте», предсказывают потенциальное количество обращений от клиентов на основе истории сопоставления обращений за предыдущий год.

    За год работы в тестовом режиме разработка компании ежедневно определяет более 2,5 тыс. потенциальных жалоб с точностью около 70%. Сейчас система готовится работать с данными статистики, которые поступают ежечасно. Это повысит точность и оперативность предсказаний и, как следствие, сократит время, которое тратится на выявление и устранение проблем.

    ПАО «ВымпелКом», beeline.ru

    Фото: Freepik

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