В Кремле ответили, поедет ли Путин в Таиланд на саммит АТЭС

Президент РФ Владимир Путин не будет очно принимать участие в саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который состоится в Таиланде 18–19 ноября.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что российскую делегацию возглавит первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
Ранее в четверг, 10 ноября, стало известно, что Владимир Путин не поедет и на саммит G20 в Индонезию, но может принять участие в онлайн-формате. Делегацию же возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров.