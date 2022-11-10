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    В Кремле ответили, поедет ли Путин в Таиланд на саммит АТЭС

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    Президент РФ Владимир Путин не будет очно принимать участие в саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который состоится в Таиланде 18–19 ноября.

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что российскую делегацию возглавит первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

    Ранее в четверг, 10 ноября, стало известно, что Владимир Путин не поедет и на саммит G20 в Индонезию, но может принять участие в онлайн-формате. Делегацию же возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров.

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