В пятом сезоне сериала «Корона» показали Бориса Ельцина

Одним из персонажей пятого сезона сериала «Корона» стал Борис Ельцин — заметили 10 ноября в телеграм-канале «Кинопоиска». Первого президента России сыграл белорусский актер Анатолий Котенёв, известный по сериалу «Секретный фарватер» и фильму «Побег из ГУЛАГа».
Пятый сезон сериала «Корона» вышел на Netflix 9 ноября. Он рассказывает о событиях 1990-х годов, одной из центральных тем становится развод принца Чарльза и принцессы Дианы. Сам сериал рассказывает о жизни королевы Елизаветы II начиная с ее свадьбы в 1947 году. На 1990-е приходился визит Ее Величества и принца Филиппа в Россию в октябре 1994 года.
Королеву Елизавету II играет Имельда Стонтон. В сериале показана и Наина Ельцина — ее играет Марина Шиманская, которая с 1992 года живет в Испании.