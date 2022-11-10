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    Кино

    В пятом сезоне сериала «Корона» показали Бориса Ельцина

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    Одним из персонажей пятого сезона сериала «Корона» стал Борис Ельцин — заметили 10 ноября в телеграм-канале «Кинопоиска». Первого президента России сыграл белорусский актер Анатолий Котенёв, известный по сериалу «Секретный фарватер» и фильму «Побег из ГУЛАГа».

    Фото: кадр из сериала
    Фото: кадр из сериала
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    Пятый сезон сериала «Корона» вышел на Netflix 9 ноября. Он рассказывает о событиях 1990-х годов, одной из центральных тем становится развод принца Чарльза и принцессы Дианы. Сам сериал рассказывает о жизни королевы Елизаветы II начиная с ее свадьбы в 1947 году. На 1990-е приходился визит Ее Величества и принца Филиппа в Россию в октябре 1994 года.

    Королеву Елизавету II играет Имельда Стонтон. В сериале показана и Наина Ельцина — ее играет Марина Шиманская, которая с 1992 года живет в Испании.

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