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    Суд разрешил требовать компенсацию за громкий лай соседских собак. Прецедентом стал спор в Липецке

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    Первый кассационный суд общей юрисдикции разрешил требовать компенсацию за громкий лай соседских собак. Об этом 10 ноября сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу суда.

    К этому привёл спор двух жительниц Липецка. Ответчица держала на своём участке алабая и дворнягу, которые изрядно мешали истице. Последняя пожаловалась, что животные круглые сутки лают. Превышение предельно допустимых санитарных уровней шума подтверждали видеозаписи, специальный акт «по результатам измерений звука в жилом доме и приусадебной территории», а также сообщения свидетелей.

    Из-за шума, мешавшего не только учиться, но и спать, старший сын пострадавшей женщины переехал к бабушке. У младшего ребёнка появилась повышенная тревожность, плаксивость и раздражительность. Сама истица пожаловалась на бессонницу, головные боли и повышенное давление.

    Она попросила суд запретить соседке держать собак и взыскать компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей, однако ей отказали. На законодательном уровне нет запрета на содержание собак на земельном участке.

    С выводом согласилась и кассация. Тем не менее она указала, что компенсация истцам всё же положена. Основанием для удовлетворения иска о взыскании компенсации морального вреда является нарушение прав на отдых и благоприятную среду из-за нравственных страданий и переживаний. Дело направили на пересмотр для определения размера компенсации.

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