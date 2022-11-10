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    Малыши на прогулке стали первыми свидетелями и пожара на Малой Охте, и того, как скорая увезла пострадавшего

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    Квартирный пожар тушили сотрудники МЧС в «свечке» на Перевозном переулке.

    Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС 10 ноября, сообщение о пожаре в Красногвардейском районе поступило в 12:11. Горело в квартире дома 19, корпус 1.

    Здание находится напротив Малоохтинского парка, а по обе стороны от него детские сады, воспитанники которых наблюдали приезд четырех машин МЧС с сиренами, а после — как сотрудники скорой увозят пострадавшего мужчину в больницу.

    К 12:48 пламя в комнате на площади 4 квадратных метра потушили.

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