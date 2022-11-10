Малыши на прогулке стали первыми свидетелями и пожара на Малой Охте, и того, как скорая увезла пострадавшего

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС 10 ноября, сообщение о пожаре в Красногвардейском районе поступило в 12:11. Горело в квартире дома 19, корпус 1.



Здание находится напротив Малоохтинского парка, а по обе стороны от него детские сады, воспитанники которых наблюдали приезд четырех машин МЧС с сиренами, а после — как сотрудники скорой увозят пострадавшего мужчину в больницу.

