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    На матче «Амур» — СКА арбитру разбили голову. Он не смог продолжить игру

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    Один из судей матча регулярного чемпионата КХЛ «Амур» — СКА, который проходит в Хабаровске 10 ноября, досрочно выбыл из игры из-за травмы. Во втором периоде после броска защитника «Амура» Руслана Педана шайба попала судье Максиму Сидоренко в голову.

    В результате на голове образовалась кровавая рана. Из-за травмы арбитр не смог продолжить матч и покинул лед.

    Фото: кадр из трансляции «КХЛ-ТВ»
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    Как написал в своем телеграм-канале журналист Алексей Шевченко, помимо травмы головы у Сидоренко подозрение на перелом челюсти.

    Несмотря на это, встреча продолжилась, счет после трех периодов 1:1.

    Фото: кадр из трансляции «КХЛ-ТВ»

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