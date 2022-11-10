На матче «Амур» — СКА арбитру разбили голову. Он не смог продолжить игру

Один из судей матча регулярного чемпионата КХЛ «Амур» — СКА, который проходит в Хабаровске 10 ноября, досрочно выбыл из игры из-за травмы. Во втором периоде после броска защитника «Амура» Руслана Педана шайба попала судье Максиму Сидоренко в голову.
В результате на голове образовалась кровавая рана. Из-за травмы арбитр не смог продолжить матч и покинул лед.
Как написал в своем телеграм-канале журналист Алексей Шевченко, помимо травмы головы у Сидоренко подозрение на перелом челюсти.
Несмотря на это, встреча продолжилась, счет после трех периодов 1:1.