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    Петербуржец порезал ухо заведующему аптекой на Искровском проспекте

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    Росгвардейцы задержали петербуржца, который пришел с ножом в аптеку на Искровском проспекте. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба управления вневедомственной охраны.

    Посетитель заглянул в аптеку около 9 утра. Но явился он не за таблетками «от головы», а чтобы поквитаться с заведующим, с которым у него сложились неприязненные отношения. В ходе конфликта вооруженный мужчина порезал своему оппоненту ухо.

    Заметив драку, сотрудники универсама, в котором расположена аптека, нажали на кнопку тревожной сигнализации. На место прибыли сотрудники Росгвардии и задержали нападавшего. Как выяснилось, ранее он был неоднократно судим, в том числе за грабеж и изнасилование. Нарушителя доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Пострадавший уехал в больницу.

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