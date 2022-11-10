Петербуржец порезал ухо заведующему аптекой на Искровском проспекте

Росгвардейцы задержали петербуржца, который пришел с ножом в аптеку на Искровском проспекте. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба управления вневедомственной охраны.



Посетитель заглянул в аптеку около 9 утра. Но явился он не за таблетками «от головы», а чтобы поквитаться с заведующим, с которым у него сложились неприязненные отношения. В ходе конфликта вооруженный мужчина порезал своему оппоненту ухо.

Заметив драку, сотрудники универсама, в котором расположена аптека, нажали на кнопку тревожной сигнализации. На место прибыли сотрудники Росгвардии и задержали нападавшего. Как выяснилось, ранее он был неоднократно судим, в том числе за грабеж и изнасилование. Нарушителя доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Пострадавший уехал в больницу.