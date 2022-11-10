Как будто из парикмахерской. Малыш-барашек из Ленинградского зоопарка впервые вышел в свет

Детёнышу валлийской овцы ещё нет и двух недель от роду, а он уже ест листья, как взрослый. Вчера его вывели на первую в его жизни прогулку, сообщает 10 ноября Ленинградский зоопарк.

«Кроха держался поближе к маме и с удовольствием жевал веники на свежем воздухе», — рассказывают в зоопарке .

Барашек родился 28 октября. Теперь его уже можно повидать. Он выходит гулять с 13 до 14 часов к площадке Детского зоопарка.



«Однако просим наших гостей не пугать барашка и не пытаться зайти к нему за ограждение. Мы хотим, чтобы малютка чувствовал себя хорошо и спокойно», — добавляют в зоопарке.

