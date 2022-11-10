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    Мобилизация

    В Западном военном округе обновили телефон горячей линии по вопросам мобилизации

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    Западный военный округ обновил телефон горячей линии по вопросам частичной мобилизации граждан. Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба ЗВО.

    Телефон для справочной информации — 8-800-301-13-89

    В Западный военный округ входят Санкт-Петербург, Москва, Ленинградская, Московская, Белгородская, Брянская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калининградская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская, Орловская, Псковская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская области и Республика Карелия.

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