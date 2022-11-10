Телефонные мошенники сбавили активность во втором полугодии, но число интернет-атак растет

ВТБ отмечает трехкратный рост числа мошеннических атак на клиентов с начала 2022 года — их число превысило 6,8 млн, что в три раза больше, чем за весь 2021 год. Во втором полугодии активность телефонных звонков стала сокращаться, а на клиентов стали чаще воздействовать через соцсети и интернет-сайты.

Как заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в преддверии форума инновационных финансовых технологий «Финополис-2022», в октябре ВТБ зафиксировал новое снижение активности телефонных мошенников на 20 % — до 520 тыс. звонков. При этом в 2,5 раза выросла активность интернет-мошенников: с начала года банк выявил и заблокировал 24 тыс. фишинговых сайтов, мошеннических ресурсов, мобильных приложений и аккаунтов в социальных сетях или сайтах, «мимикрирующих» под бренд банка. Это втрое больше, чем в 2021 г.