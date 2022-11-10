Телефонные мошенники сбавили активность во втором полугодии, но число интернет-атак растет

ВТБ отмечает трехкратный рост числа мошеннических атак на клиентов с начала 2022 года — их число превысило 6,8 млн, что в три раза больше, чем за весь 2021 год. Во втором полугодии активность телефонных звонков стала сокращаться, а на клиентов стали чаще воздействовать через соцсети и интернет-сайты.
Как заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в преддверии форума инновационных финансовых технологий «Финополис-2022», в октябре ВТБ зафиксировал новое снижение активности телефонных мошенников на
Эксперты ВТБ считают, что мошенничество будет становиться всё более гибридным — с одновременным использованием телефонного общения и фишинговых ресурсов. В первую очередь такая схема используется при оформлении мошеннического кредита. Чтобы предотвратить это, в банке планируют приостанавливать выдачу онлайн-кредитов при подозрении на мошенничество и запрещать онлайн-кредитование по заявлению клиента. В перспективе планируется развивать сервис ограничений на платежи и переводы, а также применять технологию антифрода от сотовых операторов.
«Несмотря на снижение активности телефонных мошенников с середины года, общее число атак на клиентов год к году покажет серьезный прирост, — отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. — С начала 2022 г. мы предотвратили 6,8 млн попыток злоумышленников, это в три раза больше, чем за 2021 г. Всего за январь — декабрь мы прогнозируем не менее 8–8,5 млн таких случаев».
Среди технологий, которые используются для борьбы с мошенниками — бесплатный определитель номера, который исключает нежелательные и спам-звонки с неизвестных номеров и вход в учетную запись по биометрии. Также доступно скрытие баланса счетов, установка лимитов по операциям. По итогам октября в онлайн-банке около 1 млн клиентов уже установили ограничения на операции.