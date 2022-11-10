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    На счетах россиян к концу 2022 года будет лежать больше 30 трлн рублей

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    Рублевые сбережения физлиц к концу декабря вырастут на 8–10% относительно начала 2022 года и превысят 30 млн рублей. При этом растет доля онлайн-вкладов.

    Как рассказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников на форуме «Финополис-2022», постепенное снижение ключевой ставки в течение года привело к существенному замедлению темпов роста портфеля рублевых сбережений, особенно во втором полугодии, когда население начало переходить на потребительскую модель поведения и реализовало отложенный спрос на товары и услуги. В результате по итогам 2022 года портфель рублевых вкладов физлиц в целом по России может превысить 30 трлн рублей.

    Одновременно снижается объем валютных сбережений: к концу года доля иностранной валюты в банковском портфеле привлеченных средств физлиц составит всего 10% — это вдвое меньше, чем в начале года. Из всех валют спрос растет только на вклады в юанях: так, с начала года розничные клиенты только в ВТБ разместили на депозитах порядка 4,2 млрд юаней, или 42 млрд рублей.

    «Цикл снижения ключевой ставки ЦБ завершен, и банки уже провели раунд повышения доходности по депозитам, а также запускают сезонные спецпредложения, — заявил Анатолий Печатников. — В результате интерес к классическим рублевым сбережениям демонстрирует рост, что обеспечивает положительную динамику портфеля в национальной валюте». В частности, ВТБ к концу года нарастит рублевый портфель классических пассивов на 18%, до 4,3 трлн рублей. При этом львиную долю вкладов и накопительных счетов клиенты банков открывают онлайн: в ВТБ на дистанционные каналы приходится до 83%.

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