На счетах россиян к концу 2022 года будет лежать больше 30 трлн рублей

Рублевые сбережения физлиц к концу декабря вырастут на 8–10% относительно начала 2022 года и превысят 30 млн рублей. При этом растет доля онлайн-вкладов.

Как рассказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников на форуме «Финополис-2022», постепенное снижение ключевой ставки в течение года привело к существенному замедлению темпов роста портфеля рублевых сбережений, особенно во втором полугодии, когда население начало переходить на потребительскую модель поведения и реализовало отложенный спрос на товары и услуги. В результате по итогам 2022 года портфель рублевых вкладов физлиц в целом по России может превысить 30 трлн рублей.