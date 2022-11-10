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    Кино

    «Национальная Медиа Группа» создает собственную кинопрокатную компанию

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    «Национальная Медиа Группа» создает новую кинопрокатную компанию — «НМГ Кинопрокат». Сообщение об этом появилось 10 ноября на сайте НМГ. Речь идет о показе полнометражных фильмов в российских кинотеатрах.

    Возглавит «НМГ Кинопрокат» Вадим Смирнов, с 2019 года занимавший должность вице-президента по кинотеатральной дистрибуции в «Дисней Студиос», а до этого руководивший компанией «Двадцатый Век Фокс СНГ».

    Первым релизом нового кинопрокатчика станет семейный мультфильм «Яга и книга заклинаний» Владимира Сакова. Картина выйдет 29 декабря 2022 года.

    Бизнес-журналист, директор по взаимодействию с индустрией в компании «Яндекс» Ксения Болецкая в своем телеграм-канале объяснила решение НМГ уходом иностранных прокатчиков, которые ранее доминировали на рынке. Впрочем, она предсказывает возможные трудности с новым контентом, которого также в условиях ухода западных кинокомпаний не очень много. При этом у НМГ уже есть свой бизнес по производству картин — в настоящее время их выпускает «Централ Партнершип», крупнейший игрок на этом рынке.

    «Интересно, не пойдет ли следующим шагом НМГ покупать уже сами кинотеатры? — задается вопросом эксперт. — Не то чтобы сейчас — это самый перспективный бизнес, но если у тебя есть прокатчик, ты уже сильно зависишь от здоровья кинотеатров».

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