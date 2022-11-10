«Национальная Медиа Группа» создает собственную кинопрокатную компанию

Возглавит «НМГ Кинопрокат» Вадим Смирнов, с 2019 года занимавший должность вице-президента по кинотеатральной дистрибуции в «Дисней Студиос», а до этого руководивший компанией «Двадцатый Век Фокс СНГ».

Бизнес-журналист, директор по взаимодействию с индустрией в компании «Яндекс» Ксения Болецкая в своем телеграм-канале объяснила решение НМГ уходом иностранных прокатчиков, которые ранее доминировали на рынке. Впрочем, она предсказывает возможные трудности с новым контентом, которого также в условиях ухода западных кинокомпаний не очень много. При этом у НМГ уже есть свой бизнес по производству картин — в настоящее время их выпускает «Централ Партнершип», крупнейший игрок на этом рынке.



«Интересно, не пойдет ли следующим шагом НМГ покупать уже сами кинотеатры? — задается вопросом эксперт. — Не то чтобы сейчас — это самый перспективный бизнес, но если у тебя есть прокатчик, ты уже сильно зависишь от здоровья кинотеатров».

