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    Сотка земли в Ленобласти подорожала на 19 %, бюджетные сделки уступают место более дорогим

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    Средняя стоимость сотки земли в Ленобласти на участке без подряда с начала года выросла на 19 %, до 266,8 тыс. рублей. При этом, по данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), сами участки подорожали почти на треть: их средняя цена достигла 4 млн рублей.

    — С учетом удорожания земли основной объем сделок с участками без подряда постепенно смещается в более дорогой сегмент, — рассказала Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group). — Число покупок в пределах до 100 тыс. руб. за сотку снижается, а в диапазоне 200–300 тыс. руб. и 300–500 тыс. руб. за сотку — растет. Поэтому средний бюджет покупки участка без подряда в третьем квартале достиг 2,6 млн рублей, это на 33 % выше, чем в начале года.

    В бюджетном ценовом сегменте (до 100 тыс. руб. за сотку) почти половина сделок с начала года пришлась на Ломоносовский район, самые популярные локации — вблизи Воронино. Также землю приобретали в Лужском районе вблизи Большой Дивенки и Выборгском районе около Дятлово. Земля в ценовом диапазоне от 100 до 200 тыс. руб. за сотку пользовалась спросом во Всеволожском районе вблизи деревень Лесколово и Разметелево, Гатчинском районе около Сиверского и Коммунара, Ломоносовском районе вблизи Низино, Гостилиц. Всеволожский район лидирует и по спросу на участки по цене 200–300 тыс. руб. за сотку — рядом с Разметелево, Токсово и Всеволожска, за ним следует Ломоносовский район с локациями вблизи Низино.

    В дорогом сегменте, где сотка стоит 300–500 тыс. руб., 70 % сделок пришлось на Всеволожский район — вблизи Вартемяги, Разметелево, Лесколово, Агалатово, а также Выборгский район вблизи Первомайского, Ломоносовский вблизи Низино, Приозерский — вблизи Сосново. Самые дорогие участки традиционно представлены в Выборгском районе — 54 % сделок в сегменте пришлось на локации вблизи Репино и Песков, цена сотки здесь начинается от 500 тыс. руб.

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