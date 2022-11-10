Сотка земли в Ленобласти подорожала на 19 %, бюджетные сделки уступают место более дорогим

Средняя стоимость сотки земли в Ленобласти на участке без подряда с начала года выросла на 19 %, до 266,8 тыс. рублей. При этом, по данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), сами участки подорожали почти на треть: их средняя цена достигла 4 млн рублей.



— С учетом удорожания земли основной объем сделок с участками без подряда постепенно смещается в более дорогой сегмент, — рассказала Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group). — Число покупок в пределах до 100 тыс. руб. за сотку снижается, а в диапазоне 200–300 тыс. руб. и 300–500 тыс. руб. за сотку — растет. Поэтому средний бюджет покупки участка без подряда в третьем квартале достиг 2,6 млн рублей, это на 33 % выше, чем в начале года.

