Приморский вырывается вперед, Кронштадт, Колпино и Курортный район — в отстающих

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Голосование за выбор лучшего района Петербурга в рамках городской премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ» набирает обороты. В лидеры вырвался Приморский район, но его догоняют Невский и Московский. Периферийные районы — Колпинский, Кронштадтский и Курортный — оказались в арьергарде народного рейтинга. Лидерство Приморского, Невского и Московского районов можно объяснить чисто статистически — это самые густонаселенные и быстрорастущие районы города. Они регулярно оказываются в первых строчках отчетов по объемам построенного жилья. А вот отставание Курортного и Кронштадтского районов вызывает удивление, ведь это излюбленные места отдыха горожан, особенно летом, которое было совсем недавно. И если Курортный район с Ласковым пляжем, Рощино и Зеленогорском уже давно в топе среди отдыхающих, то Кронштадт за последние пару лет стал новой точкой притяжения для отдыха. Из всех знаменитых пригородов выше всех поднялся Пушкинский район, опередив, в том числе, и Петродворцовый.

В центре города ситуация складывается следующим образом. Василеостровский и Петроградский районы вплотную подобрались к тройке лидеров, а вот Центральный — где сосредоточены всемирно известные объекты культурного наследия, ради которых в город приезжают туристы, и который, собственно, формирует лицо города, — во втором десятке. Его опережают не только Адмиралтейский и Выборгский районы, но и Красносельский, Красногвардейский, Калининский. Жителям и любителям центра города стоит поднажать — до конца голосования еще почти месяц, а разрыв не настолько критичен, чтобы его нельзя было преодолеть. Надеемся, что районные администрации задумаются, почему жители не так активно хотят, чтобы их район выиграл. Да и районные паблики могли бы подтянуться.

Между тем на фоне обсуждения промежуточных результатов голосования в редакции «Фонтанки» развернулись нешуточные споры о том, какой район можно назвать лучшим. Например, в семье одной из сотрудниц едва не произошел раскол из-за выбора между Фрунзенским и Курортным районами. «Потому что Фрунзенский — это Купчино, а Купчино — культурный центр культурной столицы!» — «А Курортный район зато здравница города и мое дачное детство. И как тут выбрать-то?» Где-то победила дружба: «У нас Приморский и Выборгский, но к пятому году совместной жизни супругу приходится полюбить мой — Приморский». Некоторые готовы голосовать за свой район, но с определенными условиями: «А я вот очень люблю Ваську и живу на ней всю жизнь, но ненавижу присыпок. Можно его к Приморскому отнести?»

Напоминаем читателям, что проголосовать за лучший район города можно до 14 декабря, зайдя на страницу премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ», авторизовавшись любым удобным способом. Заодно выберите и 10 лучших по остальным номинациям премии. Проголосовав, обязательно расскажите в комментариях к этой новости, какой район вы любите и за что, а лучшие отзывы мы опубликуем на «Фонтанке».