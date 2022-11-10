В Кудрово открылся детский сад, где малышам расскажут о природе

На улице Столичной в Кудрово открылся детский садик на 220 мест. Он стал вторым структурным подразделением «Кудровского детского сада комбинированного вида № 1». Как отмечают в ГК «Полис», садик может принять восемь групп для детей от трех до семи лет.
В каждой группе — своя отдельная приемная и групповая зона, спальня, буфет и игровая комната. Из общих помещений здесь есть физкультурный и музыкальный залы, учебный класс, помещение для кружков, кабинет логопеда, пищевой и медицинский блоки, административные и служебно-бытовые помещения.
Застройщик укомплектовал детский сад, расположенный на территории ЖК «Вернисаж», необходимым оборудованием и передал администрации Всеволожского района. На церемонии открытия присутствовал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. По данным администрации Ленобласти, в садике реализуют программу экологического воспитания «Юный эколог», в рамках которой малышам расскажут о природе региона и об исчезающих видах.