В Кудрово открылся детский сад, где малышам расскажут о природе

На улице Столичной в Кудрово открылся детский садик на 220 мест. Он стал вторым структурным подразделением «Кудровского детского сада комбинированного вида № 1». Как отмечают в ГК «Полис», садик может принять восемь групп для детей от трех до семи лет.



В каждой группе — своя отдельная приемная и групповая зона, спальня, буфет и игровая комната. Из общих помещений здесь есть физкультурный и музыкальный залы, учебный класс, помещение для кружков, кабинет логопеда, пищевой и медицинский блоки, административные и служебно-бытовые помещения.

