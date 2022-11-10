Бывший муж порноактрисы Елены Берковой актёр Стоянов умер, предположительно, от передозировки наркотиков

Российский актер и бывший муж порноактрисы Елены Берковой Андрей Стоянов умер в Москве. Об этом 10 ноября сообщает Starhit.
Ранним утром в четверг Стоянов почувствовал себя плохо и потерял сознание. Реанимационные действия ни к чему не привели, медики констатировали смерть. Причиной, предположительно, стала передозировки. Актер скончался в возрасте 48 лет. За свою жизнь он успел сняться в 117 фильмах и сериалах. Зрители могут помнить его по работам в «Триггере», «Дылдах», «Докторе Рихтере».
Андрей Стоянов был женат на российской порноактриссе и участнице «Дома 2» Елене Берковой. Правда, брак просуществовал лишь два года. После Елены актер так и нашел женщину, которую бы назвал своей женой.