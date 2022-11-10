В Петербурге вынесен приговор по делу о непристойной картинке к Дню Победы

Петербургский горсуд огласил приговор по делу о реабилитации нацизма в отношении Артёма Антипова. В канун Дня Победы он отреагировал на поздравление ветеранам непристойной картинкой. Подробности 10 ноября рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
В начале мая 2021 года Антипов разместил в трёх городских пабликах, среди которых было сообщество «ДТП и ЧП», изображение искусственного полового члена с георгиевской ленточкой. Картинка стала ответом на пост, сообщающий о предстоящих праздничных мероприятиях.
Антипов вину признал. Дело рассматривалось в особом порядке.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год.