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    В Белоруссии восклицание «Жыве Беларусь» внесли в перечень нацистской символики

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    В перечень нацистской символики и атрибутики внесли восклицание «Жыве Беларусь» с поднятием правой руки с распрямленной ладонью, а также отзыв «Жыве». Такое постановление белорусского МВД появилось 10 ноября на национальном правовом портале.

    «Является символом 13-го Белорусского полицейского батальона при СД и 30-й гренадерской (пехотной) дивизии Ваффен-СС (русская № 2, она же — белорусская № 1) наравне с нацистским партийным приветствием «Хайль Гитлер» и представляет сопровождаемое поднятием правой руки с распрямленной ладонью восклицание «Жыве Беларусь» и отзыв «Жыве», — говорится в документе.

    В документе не уточняется, приравнивается ли к числу нацистских восклицаний «Жыве Беларусь» без поднятой руки.

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