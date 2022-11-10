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    Петербургу возместят затраты на проведение матчей футбольного Евро-2020

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    Федеральный бюджет компенсирует Петербургу затраты на проведение дополнительных матчей чемпионата Европы по футболу — 2020. Как сообщили 10 ноября в пресс-службе Смольного, общая сумма компенсации составит почти 27 млн рублей (26 984 986,83 рубля). Соответствующее постановление правительства подписал губернатор Александр Беглов.

    «Согласно документу, в 2022 году из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга будет предоставлен межбюджетный трансферт в целях возмещения расходов бюджета города на организацию мероприятий по проведению дополнительных матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года», — говорится в заявлении.

    Напомним, Евро-2020 прошел с 11 июня по 11 июля 2021 года. Изначально турнир должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах, в том числе в Петербурге, но из-за пандемии коронавируса был перенесён на следующее лето. В Петербург перенесли также матчи, которые планировалось сыграть в Дублине, поскольку он не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями.

    Всего город принял три дополнительных игры, которые состоялись 14, 18 и 23 июня 2021 года.

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