Агрегатор такси предлагает клиентам называть свою цену за поездку

Новый сервис для поездок LuuLuu, где пользователь может сам договориться с водителем о цене, собираются запустить в России в ноябре, пишет 10 ноября «Коммерсантъ». Приложение для iOS и Android разработано, доступны поездки на легковых автомобилях, грузоперевозки, курьерская доставка.

«Падение доходов потребителей вынуждает агрегаторов такси искать альтернативные способы привлечения клиентов», — отмечается в публикации.



Разработчик — компания People & People, управляющая брендами «Ситимобил», «Таксовичкоф» и «Грузовичкоф». В её планах — расширение в регионы и за границу с помощью совместных предприятий и франшизы. К работе сервиса могут подключиться водители всех проектов People & People.

