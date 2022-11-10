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    Агрегатор такси предлагает клиентам называть свою цену за поездку

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    Новый сервис для поездок LuuLuu, где пользователь может сам договориться с водителем о цене, собираются запустить в России в ноябре, пишет 10 ноября «Коммерсантъ». Приложение для iOS и Android разработано, доступны поездки на легковых автомобилях, грузоперевозки, курьерская доставка.

    «Падение доходов потребителей вынуждает агрегаторов такси искать альтернативные способы привлечения клиентов», — отмечается в публикации.

    Разработчик — компания People & People, управляющая брендами «Ситимобил», «Таксовичкоф» и «Грузовичкоф». В её планах — расширение в регионы и за границу с помощью совместных предприятий и франшизы. К работе сервиса могут подключиться водители всех проектов People & People.

    Идея эта не нова, отмечает издание. Похожий сервис с 2012 года развивает в 47 странах основанная в Якутии компании inDrive, которая сейчас базируется в Калифорнии.

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