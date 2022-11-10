В Книгу рекордов России попал пилот из Петербурга. Ему больше 70 лет

Книгу рекордов России пополнил пилот из Петербурга. Сотрудник авиакомпании «Россия» Анатолий Самошин установил национальный рекорд в номинации «Наибольший возраст линейного пилота гражданской авиации». Об этом 10 ноября сообщают в пресс-службе перевозчика.



Результат Самошина — 71 год, четыре месяца и 24 дня. Его стаж в «России» — более 42 лет. С 2014 года он занимает должность заместителя директора департамента управления безопасностью полетов. Уточняется, что он совершает рейсы на воздушных судах Airbus A319/320.



За многолетнюю службу и трудовые успехи петербуржца не раз отмечали различными государственными и ведомственными наградами. Ему присвоено почётное звание «Заслуженный пилот РФ». Также он награжден Орденом дружбы, обладает нагрудным знаком «Почётный работник транспорта России», званием «Ветеран АО «Авиакомпания «Россия» и знаком «Отличник Аэрофлота».

