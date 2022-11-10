    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 8

    3 м/с, ю-з

    757мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd61.06eur61.24

    Путин поручил Шойгу и Мишустину привести нормативы в соответствие с потребностями армии

    3484
    19 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин поручил Координационному совету при правительстве привести нормативы обеспечения ВС РФ материальными средствами «в соответствие с реальными потребностями», которые возникли в ходе проведения спецоперации на Украине.

    Поручение дано по итогам заседания совета 2 ноября, говорится в опубликованном сообщении на сайте Кремля.


    Также президент поручил сформировать механизм, который позволит обеспечить эффективный и оперативный обмен информацией между подразделениями ВС РФ и производителями вооружений.

    Ответственными за это назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Минобороны Сергей Шойгу. Срок исполнения поручения — 14 ноября.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ14
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 19

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    19
    close