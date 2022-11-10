Путин поручил Шойгу и Мишустину привести нормативы в соответствие с потребностями армии

Президент РФ Владимир Путин поручил Координационному совету при правительстве привести нормативы обеспечения ВС РФ материальными средствами «в соответствие с реальными потребностями», которые возникли в ходе проведения спецоперации на Украине.
Поручение дано по итогам заседания совета 2 ноября, говорится в опубликованном сообщении на сайте Кремля.
Также президент поручил сформировать механизм, который позволит обеспечить эффективный и оперативный обмен информацией между подразделениями ВС РФ и производителями вооружений.
Ответственными за это назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Минобороны Сергей Шойгу. Срок исполнения поручения — 14 ноября.