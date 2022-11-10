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    В Петербурге водитель остался без автобуса после того, как решил выпить в салоне с незнакомцами

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    Досадная история приключилась с водителем автобуса из Петербурга. В ночь на среду он пригласил в салон незнакомцев и выпил с ними. С последствиями пришлось разбираться полиции. «Фонтанка» узнала подробности 10 ноября.

    Накануне около двух часов ночи по номеру 112 позвонила сотрудница заправки на Железноводской. Она рассказала, что к ней обратился мужчина, которого избили. Он сообщил, что оставил свой автобус открытым и опасается, что его угонят.

    В четвертом часу ночи наряд ГИБДД остановил тот самый автобус. За рулем сидел 32-летний гражданин Киргизии, в салоне — двое приезжих из Челябинской области. Они признались, что после того, как выпили с водителем, избили его. А когда тот вышел за помощью, угнали транспорт. Трое товарищей были доставлены в отдел. Водителя тоже отвезли в полицию.

    На всех составили протоколы. На первых — о мелком хулиганстве, на последнего — о потреблении наркотиков. Автобус после осмотра вернули представителю собственника. Владелец же позднее написал заявление о хищении транспорта стоимостью 4 млн рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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