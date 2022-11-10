В Петербурге водитель остался без автобуса после того, как решил выпить в салоне с незнакомцами

Досадная история приключилась с водителем автобуса из Петербурга. В ночь на среду он пригласил в салон незнакомцев и выпил с ними. С последствиями пришлось разбираться полиции. «Фонтанка» узнала подробности 10 ноября.



Накануне около двух часов ночи по номеру 112 позвонила сотрудница заправки на Железноводской. Она рассказала, что к ней обратился мужчина, которого избили. Он сообщил, что оставил свой автобус открытым и опасается, что его угонят.