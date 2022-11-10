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    Тоже клиенты, но без денег. Кофейню в ЦПКиО атаковали белки

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    Торговый киоск-кофейню в ЦПКиО в Петербурге посетили две шустрые белки. Необычных клиентов утром 10 ноября заметил читатель «Фонтанки». По его словам, людей в парке в это время немного.

    читатель «Фонтанки»

    Та, что посмелее, нагло сидела на выступе в оконном проёме, её подруга сначала, казалось, была готова присоединиться, но быстро передумала.

    Клюквенный морс, пирожок или пиво из меню вряд ли пришлись бы животным по вкусу, но там есть предложения не только для людей. Например, в самом конце списка указан корм для белок. Возможно, именно его так увлечённо грызёт одна из хвостатых.

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