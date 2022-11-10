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    WSJ: США не стали передавать Украине беспилотники Gray Eagle из-за угрозы эскалации

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    Администрация США отказалась передавать Украине БПЛА MQ-1°С Gray Eagle из-за опасений эскалации конфликта на Украине. Об этом 10 ноября пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

    Белый дом «не передаст Украине продвинутые БПЛА, несмотря на просьбы Киева», говорится в публикации WSJ. Также отказ в поставках связан с тем, что это может «стать сигналом для Москвы, что США поставляют вооружения, которые могут быть использованы для ударов по позициям на территории России».

    Кроме того, американцы высказывали опасения того, что технологии этой модели беспилотника могут быть украдены в ходе боев.

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