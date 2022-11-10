Сердцу Никиты срочно нужна помощь

У Никиты врождённый порок сердца. Для его корректировки было сделано несколько операций, установлен аортальный клапан. Но некоторое время назад парня сбила машина. Ещё через некоторое время выяснилось, что клапан повреждён и сейчас его срочно необходимо заменить. Только стоимость такой операции огромная.

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Никита Соловьёв, 17 лет.

Врождённый порок сердца.

Спасёт операция. Стоимость 1 468 750 руб.

Никита родился с врождённым пороком сердца. Для родителей мальчика это было ударом, так как во время беременности патологию не диагностировали.



Врачи говорили о том, что ребёнок не проживет и трёх лет. На помощь пришли московские кардиохирурги, которые провели первую из пяти необходимых операций на сердце. Это сохранило Никите жизнь. Но жизнь родителей изменилась навсегда — стала ежедневной борьбой за сына: одна за другой больницы, реанимации, длительное лечение.

Когда Никите был годик, его папа умер, и мама продолжила борьбу в одиночку. Мальчик всё время задыхался и синел. Ему сделали ещё одну операцию. Но потом российские врачи рекомендовали обратиться к немецким специалистам.



В Берлине Никиту прооперировали в третий раз. Мальчику репротезировали аортальный клапан. Это значительно улучшило качество жизни ребёнка: он смог окончить детский сад и стал учиться в школе, хотя большая часть уроков проходила на дому. Тем не менее он жил. Появились друзья, новые интересы. Никита словно жадно хватал жизнь, как в детстве, когда он пытался сделать вдох.

Но нагрянула ещё одна беда, которую совсем не ждали, — парня сбила машина и он сильно ударился грудью. Снова больница. Снова реанимация. На тот момент врачи при обследовании не заметили каких-либо нарушений в работе сердца. Однако спустя время авария дала о себе знать: клапан перестал корректно работать. Жизнь Никиты вновь оказалась под угрозой.



Сейчас необходима срочная операция по реконструкции клапана и корректировке порока сердца. Но в России этого сделать не могут. Маме Никиты вновь рекомендовали обратиться в немецкую клинику, где есть опыт проведения таких операций. Российские специалисты помогли организовать телемост со своими коллегами из берлинского кардиоцентра, в ходе которого обсудили возможность транспортировки Никиты и его лечение.



Немецкие врачи согласились помочь. На данный момент уже определена дата операции, оказана видовая поддержка. Задача российских медиков — стабилизировать состояние Никиты для поездки в Берлин.



Только счёт, который выставили в клинике, огромный — 55 360 евро. Мама Никиты обратилась за помощью в благотворительные фонды, поскольку такая сумма для неё не по силам. Один из московских фондов согласился взять на себя сбор части суммы — 33 000 евро. Теперь осталось собрать ещё 25 000 . В этом помогает петербургский благотворительный фонд «Наташа», оказывающий поддержку взрослым и детям с патологиями лёгких и сердца. Фонд открыл сбор для Никиты.

«Всю жизнь мама воспитывала ребёнка одна. Десятки больниц, бессонных ночей, кредиты на лекарства и сопутствующие медицинские товары. У мамы просто нет таких средств, чтобы оплатить остаток суммы на операцию. Жизнь Никиты оказалась совсем непростой, но мальчик продолжает бороться с болезнью. И сейчас, в самый решающий момент, ему очень нужна помощь. Помощь, чтобы жить», — сказали в фонде «Наташа».

