    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 8

    2 м/с, ю-з

    756мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.06eur61.24

    Сердцу Никиты срочно нужна помощь

    184
    обсудить

    У Никиты врождённый порок сердца. Для его корректировки было сделано несколько операций, установлен аортальный клапан. Но некоторое время назад парня сбила машина. Ещё через некоторое время выяснилось, что клапан повреждён и сейчас его срочно необходимо заменить. Только стоимость такой операции огромная.

    ПоделитьсяПоделиться

    Никита Соловьёв, 17 лет.

    Врождённый порок сердца.

    Спасёт операция. Стоимость 1 468 750 руб.

    Никита родился с врождённым пороком сердца. Для родителей мальчика это было ударом, так как во время беременности патологию не диагностировали.

    Врачи говорили о том, что ребёнок не проживет и трёх лет. На помощь пришли московские кардиохирурги, которые провели первую из пяти необходимых операций на сердце. Это сохранило Никите жизнь. Но жизнь родителей изменилась навсегда — стала ежедневной борьбой за сына: одна за другой больницы, реанимации, длительное лечение.

    Когда Никите был годик, его папа умер, и мама продолжила борьбу в одиночку. Мальчик всё время задыхался и синел. Ему сделали ещё одну операцию. Но потом российские врачи рекомендовали обратиться к немецким специалистам.

    В Берлине Никиту прооперировали в третий раз. Мальчику репротезировали аортальный клапан. Это значительно улучшило качество жизни ребёнка: он смог окончить детский сад и стал учиться в школе, хотя большая часть уроков проходила на дому. Тем не менее он жил. Появились друзья, новые интересы. Никита словно жадно хватал жизнь, как в детстве, когда он пытался сделать вдох.

    Но нагрянула ещё одна беда, которую совсем не ждали, — парня сбила машина и он сильно ударился грудью. Снова больница. Снова реанимация. На тот момент врачи при обследовании не заметили каких-либо нарушений в работе сердца. Однако спустя время авария дала о себе знать: клапан перестал корректно работать. Жизнь Никиты вновь оказалась под угрозой.

    Сейчас необходима срочная операция по реконструкции клапана и корректировке порока сердца. Но в России этого сделать не могут. Маме Никиты вновь рекомендовали обратиться в немецкую клинику, где есть опыт проведения таких операций. Российские специалисты помогли организовать телемост со своими коллегами из берлинского кардиоцентра, в ходе которого обсудили возможность транспортировки Никиты и его лечение.

    Немецкие врачи согласились помочь. На данный момент уже определена дата операции, оказана видовая поддержка. Задача российских медиков — стабилизировать состояние Никиты для поездки в Берлин.

    Только счёт, который выставили в клинике, огромный — 55 360 евро. Мама Никиты обратилась за помощью в благотворительные фонды, поскольку такая сумма для неё не по силам. Один из московских фондов согласился взять на себя сбор части суммы — 33 000 евро. Теперь осталось собрать ещё 25 000. В этом помогает петербургский благотворительный фонд «Наташа», оказывающий поддержку взрослым и детям с патологиями лёгких и сердца. Фонд открыл сбор для Никиты.

    «Всю жизнь мама воспитывала ребёнка одна. Десятки больниц, бессонных ночей, кредиты на лекарства и сопутствующие медицинские товары. У мамы просто нет таких средств, чтобы оплатить остаток суммы на операцию. Жизнь Никиты оказалась совсем непростой, но мальчик продолжает бороться с болезнью. И сейчас, в самый решающий момент, ему очень нужна помощь. Помощь, чтобы жить», — сказали в фонде «Наташа».

    ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0